Спад в российской промышленности, по данным официальной статистики, ускорился почти до 10%

Эксперты связывают это с карантинными ограничениями из-за коронавируса. В Росстате полагают, что ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры против распространения инфекции повлияли на экономическую активность в стране, пишет издание РБК. Но значительная часть производств адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение производства в апреле, считают в ведомстве.
2020-06-17T05:04:00+03:00
2020-06-17T04:46:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 17 июня 2020
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