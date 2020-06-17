Спад в российской промышленности, по данным официальной статистики, ускорился почти до 10%

Эксперты связывают это с карантинными ограничениями из-за коронавируса. В Росстате полагают, что ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры против распространения инфекции повлияли на экономическую активность в стране, пишет издание РБК. Но значительная часть производств адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение производства в апреле, считают в ведомстве.