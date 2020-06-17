Отстранённый от проведения служб схиигумен Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь

Он отстранил от управления настоятельницу, и позвал охранять обитель казаков. На территорию монастыря, как пишет уральское интернет-издание 66.ru, пропускают только паломников. В то же время в монастырь не смогли попасть представители Екатеринбургской епархии. Сергий, которого в прессе называли духовником депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, попал под санкции со стороны церковного руководства после критики властей за закрытия церквей из-за коронавируса. Кроме того, в одной из проповедей священнослужителей называл саму пандемию мифом.
2020-06-17T05:04:00+03:00
2020-06-17T04:45:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 17 июня 2020
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