Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника Ростехнадзора из-за аварии на норильской ТЭЦ

Инспектор Елена Новожилова должна была проверить резервуар, из которого позже разлилось топливо, но не сделала этого, говорят в ведомстве. Теперь сотрудник Ростехнадзора проходит по статье о халатности. В надзорной службе сказали агентству «Интерфакс», что их инспектор не имела законных оснований проверять аварийный резервуар, поскольку он по бумагам находился в ремонте. Авария произошла в конце мая. В ходе расследования были задержаны руководители ТЭЦ, уголовное дело возбуждено против мэра Норильска.