Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника Ростехнадзора из-за аварии на норильской ТЭЦ

Инспектор Елена Новожилова должна была проверить резервуар, из которого позже разлилось топливо, но не сделала этого, говорят в ведомстве. Теперь сотрудник Ростехнадзора проходит по статье о халатности. В надзорной службе сказали агентству «Интерфакс», что их инспектор не имела законных оснований проверять аварийный резервуар, поскольку он по бумагам находился в ремонте. Авария произошла в конце мая. В ходе расследования были задержаны руководители ТЭЦ, уголовное дело возбуждено против мэра Норильска.
2020-06-17T05:04:00+03:00
2020-06-17T04:45:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 17 июня 2020
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