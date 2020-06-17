Полиция и Росгвардия в Ингушетии пресекли драку родственников участников перестрелки в Назрани

Около 20 человек собрались на территории республиканской больницы. Никто в результате инцидента не пострадал, передает агентство «Интерфакс». В результате перестрелки в Назрани погибли 4 человека, в том числе сотрудник полиции. Три человека госпитализированы. В МВД Ингушетии говорят, что причиной конфликта со стрельбой стал имущественный спор.
2020-06-17T05:04:00+03:00
2020-06-17T04:44:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 17 июня 2020
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