Полиция и Росгвардия в Ингушетии пресекли драку родственников участников перестрелки в Назрани

Около 20 человек собрались на территории республиканской больницы. Никто в результате инцидента не пострадал, передает агентство «Интерфакс». В результате перестрелки в Назрани погибли 4 человека, в том числе сотрудник полиции. Три человека госпитализированы. В МВД Ингушетии говорят, что причиной конфликта со стрельбой стал имущественный спор.