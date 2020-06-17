Устройство для дезинфекции посетителей установили в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево

Каждый, кто проходит по специальному туннелю, попадает в облако обеззараживающего вещества. Аппарат разработали в Пензе; по данным местной администрации, представители резиденции Путина просили установить его как можно скорее. На этой неделе большая часть сотрудников Кремля вышла из удалённого режима работы. Первое публичное мероприятие с начала пандемии сам Владимир Путин провёл 12 июня, в День России. Он вручил звезды Героев Труда нескольким россиянам. Как писала ранее газета «Коммерсантъ», некоторым из участников встречи с президентом до этого пришлось провести 12 дней на полном карантине.