Устройство для дезинфекции посетителей установили в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево

Каждый, кто проходит по специальному туннелю, попадает в облако обеззараживающего вещества. Аппарат разработали в Пензе; по данным местной администрации, представители резиденции Путина просили установить его как можно скорее. На этой неделе большая часть сотрудников Кремля вышла из удалённого режима работы. Первое публичное мероприятие с начала пандемии сам Владимир Путин провёл 12 июня, в День России. Он вручил звезды Героев Труда нескольким россиянам. Как писала ранее газета «Коммерсантъ», некоторым из участников встречи с президентом до этого пришлось провести 12 дней на полном карантине.
2020-06-17T04:08:15+03:00
2020-06-17T04:08:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 17 июня 2020
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