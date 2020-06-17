Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок

В том числе курортной карты, документа об отсутствии коронавируса, и сведений о санитарно-эпидемиологическом окружении, сказала «Российской газете» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Тех, у кого нет таких справок, по ее словам, могут развернуть уже в аэропорту. Кроме того, санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет постояльца даже без одной из этих справок.
2020-06-17T04:07:22+03:00
2020-06-17T04:07:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 17 июня 2020
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