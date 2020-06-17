США высылают домой осужденного ранее гражданина России Станислава Лисова

В ноябре прошлого года его признали виновным в сговоре с целью осуществления хакерских атак. Лисов получил четыре года тюремного заключения, этот срок суд засчитал с момента задержания. Россиянина арестовали в Испании в январе 2017 года и экстрадировали в США в январе 2018 года. Он признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения. По данным следствия, Лисов причастен к созданию вредоносной программы для кражи банковских данных и личной информации.
2020-06-17T04:06:07+03:00
2020-06-17T04:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 17 июня 2020
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