США высылают домой осужденного ранее гражданина России Станислава Лисова

В ноябре прошлого года его признали виновным в сговоре с целью осуществления хакерских атак. Лисов получил четыре года тюремного заключения, этот срок суд засчитал с момента задержания. Россиянина арестовали в Испании в январе 2017 года и экстрадировали в США в январе 2018 года. Он признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения. По данным следствия, Лисов причастен к созданию вредоносной программы для кражи банковских данных и личной информации.