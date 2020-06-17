На новый ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируют потратить более 250 млн рублей

Контракт на такую сумму собирается заключить северодвинское предприятие «Звездочка» с единственным участником конкурса, передает агентство РИА Новости. 12 декабря прошлого года на корабле, который уже находился на ремонте в Мурманске, произошел пожар. С огнем боролись целые сутки. Позже Объединенная судостроительная корпорация расторгла договор с компанией, строившей сухой док для ремонта «Адмирала Кузнецова». Первый этап реконструкции авианесущего крейсера оценивался в 6,5 млрд. рублей.