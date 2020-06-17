В Норильске завершается основной этап ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

В конце мая из резервуара там вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев рассказал, что сотрудники ведомства завершили сбор нефтепродуктов с поверхности реки Амбарной. Остаются еще несколько малых водоемов и обработка береговой линии. Кроме того, собран и вывезен для утилизации загрязненный грунт.
2020-06-17T04:03:46+03:00
2020-06-17T04:03:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 17 июня 2020
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