В Норильске завершается основной этап ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

В конце мая из резервуара там вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев рассказал, что сотрудники ведомства завершили сбор нефтепродуктов с поверхности реки Амбарной. Остаются еще несколько малых водоемов и обработка береговой линии. Кроме того, собран и вывезен для утилизации загрязненный грунт.