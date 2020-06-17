Отменить все ограничения, которые связан с коронавирусом, можно будет не раньше февраля следующего года

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал Первому каналу, что это связано с тем, как будут готовы средства от инфекции. Кроме того, важным условием является наличие иммунитета у более чем половины населения. Для профилактики Мурашко призвал носить маски как на улице, так и внутри помещения. Тем временем сегодня Минобороны и центр микробиологии им. Гамалеи собираются приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса на первой группе добровольцев.
2020-06-17T04:03:02+03:00
2020-06-17T04:03:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 17 июня 2020
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