Отменить все ограничения, которые связан с коронавирусом, можно будет не раньше февраля следующего года

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал Первому каналу, что это связано с тем, как будут готовы средства от инфекции. Кроме того, важным условием является наличие иммунитета у более чем половины населения. Для профилактики Мурашко призвал носить маски как на улице, так и внутри помещения. Тем временем сегодня Минобороны и центр микробиологии им. Гамалеи собираются приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса на первой группе добровольцев.