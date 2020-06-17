Федеральная служба по надзору в сфере образования не будет требовать от школьников сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

Как сказали в ведомстве, выпускники могут использовать средства защиты до входа в пункт проведения экзамена. До этого в Рособрнадзоре допустили, что перед началом ЕГЭ в местах их проведения будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Решение пока не принято, вопрос еще прорабатывается. Единые госэкзамены в этом году перенесли из-за коронавируса. Основная часть ЕГЭ начнется 3 июля. При этом обязательных экзаменов — по математике и русскому языку — в этот раз не будет. Оценки выставят в аттестаты по итогам года.