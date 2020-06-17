Власти США через суд добиваются запрета выхода книги бывшего соратника президента Дональда Трампа Джона Болтона

Министерство юстиции подало иск, в котором говорится, что книга экс-советника главы Белого дома по национальной безопасности содержит секретную информацию. Таким образом Болтон нарушает соглашения, которые подписал при приеме на работу, говорят представители американской администрации. Болтон в конце прошлого года начал процесс согласования содержания книги с Белым домом, но не получил разрешения на ее публикацию, говорится в иске. Публикация книги уже не раз откладывалась, пока что она запланирована на 23 июня.
2020-06-17T03:05:35+03:00
2020-06-17T03:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 17 июня 2020
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