Самолет, который связывают с Рамзаном Кадыровым, убрали из сервиса мониторинга полетов

Лайнер Airbus ACJ319 заблокировали на ресурсе Flightaware, передает сайт «МБХ медиа». По его информации, чтобы не допустить отслеживания самолета, его владелец должен оформить подписку на сервис. Сколько стоит услуга по блокировке — не уточняется. Ранее с помощью сервиса Flightaware журналисты узнали, что этот самолет летал в Москву на фоне сообщений о возможном заражении главы Чечни коронавирусом. Кадыров информацию о болезни отрицал, он также настаивал, что у него нет личного самолета.