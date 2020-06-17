Турция начала наземную операцию на севере Ирака

Ее целью стали члены Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической. Турецкие военные вошли в иракский регион Хафтанин. Анкара использует силы специального назначения, а также авиацию. Ранее Турция нанесла по позициям курдов в Ираке серию авиаударов.