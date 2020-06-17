Турция начала наземную операцию на севере Ирака

Ее целью стали члены Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической. Турецкие военные вошли в иракский регион Хафтанин. Анкара использует силы специального назначения, а также авиацию. Ранее Турция нанесла по позициям курдов в Ираке серию авиаударов.
2020-06-17T03:04:29+03:00
2020-06-17T03:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 17 июня 2020
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