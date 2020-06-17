Власти Франции направили спецназ в Дижон

Там уже несколько дней не стихают столкновения между выходцами из Чечни и Северной Африки. По данным городской администрации, не менее 10 человек получили ранения. Четверо подозреваемых задержаны, передает AFP. По предварительным данным, конфликт вспыхнул после нападения на 16-летнего чеченского подростка в пригороде Дижона Грезиле. В этом подозревают местных жителей североафриканского происхождения. Местные власти считают, что беспорядки могут быть связаны с наркоторговлей и борьбой за сферы влияния. По данным российского посольства, наших сограждан нет среди задержанных за участие в беспорядках в Дижоне.