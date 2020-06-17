Адвокат одного из фигурантов дела об аргентинском кокаине госпитализирован из зала суда

В ходе процесса у защитника Андрея Ковальчука Абубакара Вадаева случился сердечный приступ, передает агентство ТАСС. Дважды в Солнцевский суд Москвы вызывали «скорую помощь». В итоге слушания отложили на 13 июля. Два года назад стало известно о том, что в одном из зданий российского посольства в Аргентине обнаружена крупная партия кокаина. В ходе следствия три фигуранта дела были задержаны в России, еще двое — в Аргентине. В Германии задержали предполагаемого организатора преступной группы Андрея Ковальчука.