Адвокат одного из фигурантов дела об аргентинском кокаине госпитализирован из зала суда

В ходе процесса у защитника Андрея Ковальчука Абубакара Вадаева случился сердечный приступ, передает агентство ТАСС. Дважды в Солнцевский суд Москвы вызывали «скорую помощь». В итоге слушания отложили на 13 июля. Два года назад стало известно о том, что в одном из зданий российского посольства в Аргентине обнаружена крупная партия кокаина. В ходе следствия три фигуранта дела были задержаны в России, еще двое — в Аргентине. В Германии задержали предполагаемого организатора преступной группы Андрея Ковальчука.
2020-06-17T03:03:30+03:00
2020-06-17T03:03:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2661537-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 17 июня 2020
Загрузка комментариев...