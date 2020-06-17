Футбольный клуб «Бавария» восьмой раз подряд стал чемпионом Германии

Мюнхенская команда накануне нанесла поражение бременскому «Вердеру». Единственный гол за всю встречу забил Роберт Левандовский. «Борусия», которая занимает вторую строчку в турнирной таблице, лишилась шансов догнать «Баварию» до конца сезона.