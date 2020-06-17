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02:08, 17 июня 2020

Футбольный клуб «Бавария» восьмой раз подряд стал чемпионом Германии

Мюнхенская команда накануне нанесла поражение бременскому «Вердеру». Единственный гол за всю встречу забил Роберт Левандовский. «Борусия», которая занимает вторую строчку в турнирной таблице, лишилась шансов догнать «Баварию» до конца сезона.



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