Футбольный клуб «Бавария» восьмой раз подряд стал чемпионом Германии

Мюнхенская команда накануне нанесла поражение бременскому «Вердеру». Единственный гол за всю встречу забил Роберт Левандовский. «Борусия», которая занимает вторую строчку в турнирной таблице, лишилась шансов догнать «Баварию» до конца сезона.
2020-06-17T02:08:26+03:00
2020-06-17T02:09:14+03:00
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02:08, 17 июня 2020
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