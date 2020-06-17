Ограничения вводят в Пекине из-за вспышки коронавируса

Начальные и средние школы временно прекращают занятия, учащимся вузов запрещено возвращаться на территорию кампусов. Вводится запрет на посещение Пекина туристическими группами из других регионов Китая. В городе приостановлено проведение массовых мероприятий. Администрация планирует ввести частичные ограничения на выезд. Жителей призывают оставаться дома. Частично ограничено автобусное сообщение китайской столицы с другими регионами. Отменены сотни авиарейсов. Вспышка инфекции произошла на продуктовом рынке. Выявлено свыше 100 заразившихся.
2020-06-17T02:07:49+03:00
2020-06-17T02:08:48+03:00
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02:07, 17 июня 2020
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