Ограничения вводят в Пекине из-за вспышки коронавируса

Начальные и средние школы временно прекращают занятия, учащимся вузов запрещено возвращаться на территорию кампусов. Вводится запрет на посещение Пекина туристическими группами из других регионов Китая. В городе приостановлено проведение массовых мероприятий. Администрация планирует ввести частичные ограничения на выезд. Жителей призывают оставаться дома. Частично ограничено автобусное сообщение китайской столицы с другими регионами. Отменены сотни авиарейсов. Вспышка инфекции произошла на продуктовом рынке. Выявлено свыше 100 заразившихся.