Поставки саудовской нефти в США в этом месяце могут достигнуть минимальных за 35 лет значений

Они уже упали до 133 тыс. барр. в сутки, передает агентство Bloomberg. Объем снизился почти в десять раз по сравнению с апрелем, когда власти Саудовской Аравии увеличили экспорт на фоне ценовой войны с Россией, говорят эксперты. Они полагают, что Штаты будут вынуждены закупать нефть из других стран и снижать запасы.
2020-06-17T02:07:00+03:00
2020-06-17T02:07:27+03:00
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02:07, 17 июня 2020
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