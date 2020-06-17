Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции

К сотрудникам внутренних органов теперь будут предъявлять более строгие требования в вопросе применения ими силы против подозреваемых. Так, поданным агентства Bloomberg, полицейским теперь будет запрещено применять удушающие приемы при задержаниях. Документ появился на фоне протестов против полицейского насилия. Они не стихают в стране после гибели от рук полицейских в конце мая жителя Миннеаполиса, афроамериканца Джорджа Флойда.