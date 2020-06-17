Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции

К сотрудникам внутренних органов теперь будут предъявлять более строгие требования в вопросе применения ими силы против подозреваемых. Так, поданным агентства Bloomberg, полицейским теперь будет запрещено применять удушающие приемы при задержаниях. Документ появился на фоне протестов против полицейского насилия. Они не стихают в стране после гибели от рук полицейских в конце мая жителя Миннеаполиса, афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-06-17T02:06:27+03:00
2020-06-17T02:07:12+03:00
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02:06, 17 июня 2020
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