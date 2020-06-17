Мэрия Москвы отрицает учет бюджетников, которые зарегистрировались на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Как сказал «Эху» глава Департамента информационных технологий столицы, Эдуард Лысенко, они не создавали систему контроля, и не составляли таблиц, которые опубликовал политик Алексей Навальный. По словам самого Навального, эти документы ему прислал источник в городской администрации. Политик также сказал, что некоторые бюджетники пожаловались на принуждение к голосованию. Ранее в Центризбиркоме говорили о планах проверить подобные жалобы.