Десятки улиц в Москве перекроют этим вечером из-за репетиции парада Победы на Красной площади

Ограничения начнут вводить с половины шестого вечера для прохода техники из Крылатского в центр города. На некоторых улицах запретят парковку. Движение будет открываться по мере прохождения колонны. Перекрытия из-за репетиции парада запланированы на завтрашний вечер, и первую половину дня 20 июня. А также 24 июня, когда пройдет сам парад.
2020-06-17T02:04:05+03:00
2020-06-17T02:07:39+03:00
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02:04, 17 июня 2020
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