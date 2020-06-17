Десятки улиц в Москве перекроют этим вечером из-за репетиции парада Победы на Красной площади

Ограничения начнут вводить с половины шестого вечера для прохода техники из Крылатского в центр города. На некоторых улицах запретят парковку. Движение будет открываться по мере прохождения колонны. Перекрытия из-за репетиции парада запланированы на завтрашний вечер, и первую половину дня 20 июня. А также 24 июня, когда пройдет сам парад.