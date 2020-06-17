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01:06, 17 июня 2020

Ветераны Великой Отечественной войны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок

Их привезут на транспорте, который пройдет обработку, а сопровождающих проверят на коронавирус, на трибунах рассадят с соблюдением дистанции, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По окончании парада маску следует надеть. Парад Победы пройдет на Красной площади через неделю, 24 июня.



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