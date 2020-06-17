Глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал теорию о планах миллиардера Билла Гейтса чипировать людей

Он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что основатель компании Microsoft владеет патентами на создание системы датчиков, которые могут отслеживать реакцию человека, в частности, на рекламу. И поощрять за правильный с точки зрения системы выбор. Фадеев не исключил, что чипирование возможно и в России. Ранее о подобной теории в отношении Гейтса рассказал в своей передаче режиссер Никита Михалков. Этот выпуск показали на федеральном телеканале лишь два раза, после чего сняли с эфира.