Глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал теорию о планах миллиардера Билла Гейтса чипировать людей

Он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что основатель компании Microsoft владеет патентами на создание системы датчиков, которые могут отслеживать реакцию человека, в частности, на рекламу. И поощрять за правильный с точки зрения системы выбор. Фадеев не исключил, что чипирование возможно и в России. Ранее о подобной теории в отношении Гейтса рассказал в своей передаче режиссер Никита Михалков. Этот выпуск показали на федеральном телеканале лишь два раза, после чего сняли с эфира.
2020-06-17T01:06:08+03:00
2020-06-17T01:06:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2661521-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 17 июня 2020
Загрузка комментариев...