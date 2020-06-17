Вооруженное столкновение произошло на границе Индии и Китая

В Пекине утверждают, что войска соседнего государства дважды пересекли границу. В Нью-Дели говорят, что их военные отвечали на провокации другой стороны. По данным индийской газеты The Hindustan Times, в результате перестрелки в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе погибли два десятка индийских военнослужащих. Потери со стороны Китая пока не известны. Сообщается, что это первое за почти полвека столкновение на индийско-китайской границе, которое привело к жертвам. После него стороны отвели силы от границы.