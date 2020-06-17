Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумкой сообщения, что по его заданию планировалось убийство грузинского журналиста

В то же время он заметил, что не забыл оскорбление Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина, и вновь призвал его извиниться. По мнению Кадырова, Габуния оскорбил всех россиян, передает агентство ТАСС. В понедельник служба безопасности Грузии сообщила о задержании в Тбилиси российского гражданина, которого подозревают в подготовке заказного убийства. В руководстве местного телеканала «Мтавари архи» сказали, что целью был телеведущий Георгий Габуния, оскорбивший год назад в своем эфире президента России. А заказчиком, по словам гендиректора канала, был глава Чечни.