Граждан Украины и Белоруссии будут признавать носителями русского языка без экзаменов

Соответствующий закон вступил в силу. Статус носителя русского языка дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке. Кроме того, с сегодняшнего вступает в силу закон, который сокращает с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в упрощенном порядке в случае подачи заявления на территории нашей страны.