Граждан Украины и Белоруссии будут признавать носителями русского языка без экзаменов

Соответствующий закон вступил в силу. Статус носителя русского языка дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке. Кроме того, с сегодняшнего вступает в силу закон, который сокращает с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в упрощенном порядке в случае подачи заявления на территории нашей страны.
2020-06-17T01:04:19+03:00
2020-06-17T01:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 17 июня 2020
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