Министерство обороны России планирует приступить сегодня к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса

Они пройдут совместно с центром микробиологии имени Гамалеи. Вакцинацию пройдет первая группа добровольцев. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал накануне, что разрешение на испытания вакцины уже выдано. По словам специалистов, на это уйдет около 1,5 месяцев.