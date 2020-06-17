Английская Премьер Лига возвращается после коронавирусной паузы

Сегодня пройдут матчи незавершенного 29-го тура.

Футбольный сезон в Англии возобновляется позже остальных. При этом плотность календаря мало чем отличается от других ведущих Чемпионатов Старого Света. К 26 июля все будет закончено. Впрочем, имя Победителя АПЛ можно назвать уже сегодня. В активе подопечных Юргена Клоппа 82 очка. У идущего вторым Ман Сити -57. Очевидно, что отыграть такой гандикап невозможно. И фанаты красных лишь гадают, за сколько туров до завершения турнира Ливерпуль официально оформит долгожданное Чемпионство, которого у популярнейшей команды, напомню, не было 30 лет! Свой первый матч после паузы в Чемпионате Ливерпуль проведет против земляков из Эвертона 21 июня.

Ну а сегодня Манчестер Сити сыграет в Арсеналом, а Астон Вилла будет принимать Шеффилд.