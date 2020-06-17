«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенский клуб нанёс поражение бременскому «Вердеру». Встреча завершилась со счётом 1:0. Гол на 43-й минуте забил Роберт Левандовский.

«Бавария» набрала 76 очков и оторвалась на математически недосягаемое расстояние от занимающей вторую строчку дортмундской «Боруссии», которой осталось провести в чемпионате три игры.