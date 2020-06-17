На Красной площади сегодня пройдет ночная репетиция парада Победы

Он состоится уже через неделю. Празднование перенесли с 9 мая из-за пандемии.

Коронавирус нарушал планы властей по масштабному празднованию 75-летия Победы, его пришлось отложить. Но дожидаться окончания эпидемии не стали. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что парад состоится 24 июня. Оппозиция раскритиковала это решение, указав, что оно подвергает риску людей. Всемирная организация здравоохранения в начале июня призвала Россию при проведении массовых мероприятий следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии. Позже мэр Москвы Сергей Собянин все же попросил жителей воздержаться от гуляний и посмотреть парад по телевизору. Почти неделю назад министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о том, что военные к параду готовы. Всех участников регулярно тестируют на коронавирус.

При этом почти в двух десятках регионов ранее отказались проводить парад в честь 75-летия победы. Местные власти опасаются, что празднование обернется новой вспышкой коронавируса, из-за которого парад изначально и перенесли. В Кремле заявили, что относятся к этим решениям «с пониманием».

Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 20 июня