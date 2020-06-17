Число скончавшихся из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который занимается подсчётами во время пандемии. По последним данным, после заражения коронавирусом в Соединённых штатах умерли 116 тысяч 526 человек. Это на 10 человек больше, чем число жертв в официальных данных о потерях США в Первой мировой.
2020-06-17T00:02:21+03:00
2020-06-17T01:14:40+03:00
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00:02, 17 июня 2020
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