Число скончавшихся из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который занимается подсчётами во время пандемии. По последним данным, после заражения коронавирусом в Соединённых штатах умерли 116 тысяч 526 человек. Это на 10 человек больше, чем число жертв в официальных данных о потерях США в Первой мировой.