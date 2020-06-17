В России сегодня приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса

Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, который также предупредил, что полного снятия ограничений ждать придется еще долго.

Разрешение на испытание вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, уже выдано, и сегодня специалисты приступят к испытаниям. Несмотря на то, что производство препарата, возможно, начнется уже в сентябре, глава Минздрава призвал не отказываться от использования масок как на улице, так и в помещениях. В эфире «Первого канала» Михаил Мурашко также предположил, что полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, получится не раньше февраля следующего года. Важным условием министр назвал наличие иммунитета: чтобы прервать цепочку передачи вируса, необходимо, чтобы около половины населения были невосприимчивы к вирусу. Также Мурашко поблагодарил медиков, ученых, волонтеров и всех, кто принимал участие в борьбе с инфекцией и назвал их поведение «уникальным единением», которое вызывает чувство гордости.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились уже больше 8 миллионов человек. Около 550 тысяч случаев приходится на Россию.