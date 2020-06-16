Глава СПЧ поддержал теорию режиссёра Никиты Михалкова о планах американского бизнесмена Билла Гейтса чипировать людей

С соответствующим комментарием Валерий Фадеев выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Председатель СПЧ добавил, что московская система развития искусственного интеллекта предполагает чипирование и что в будущем москвичей будут окружать миллионы датчиков.

Теория о том, что основатель компании Майкрософт Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты, стала популярной во время пандемии COVID-19. В эфире российского государственного телевидения об этой теории рассказывал Никита Михалков, впоследствии передачу сняли с эфира. Генпрокуратура неоднократно признавала материалы о чипировании людей под видом вакцинации недостоверными. Сам Билл Гейтс говорил, что никогда не занимался вещами наподобие микрочипов и что эта информация глупая и странная.