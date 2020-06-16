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22:29, 16 июня 2020

Минздрав России разрешил первые испытания российской вакцины от коронавируса на людях

Об этом сообщило издание «Фармацевтический вестник». Исследования начинает Национальный центр эпидемиологии имени Гамалеи. Два вида вакцины испытают на нескольких десятках здоровых добровольцев. Тестирование должно завершится к концу года.



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