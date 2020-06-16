Минздрав России разрешил первые испытания российской вакцины от коронавируса на людях

Об этом сообщило издание «Фармацевтический вестник». Исследования начинает Национальный центр эпидемиологии имени Гамалеи. Два вида вакцины испытают на нескольких десятках здоровых добровольцев. Тестирование должно завершится к концу года.
2020-06-16T22:29:53+03:00
2020-06-16T22:29:53+03:00
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22:29, 16 июня 2020
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