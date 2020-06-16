Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся реформы полиции – хотя, как таковых реформ он не предлагает, а только ограничивает полицию в использовании определенных приемов.

Президенсткий указ Дональда Трампа запрещает полиции использовать удушающие приемы и устанавливает возможность для создания национальной базы данных о должностных нарушениях и преступлениях, совершенных полицейскими. Никакие требования протестующих, в частности, те, которые касаются сокращения полицейских функций и финансирования полиции, указ Трампа не адресует.

Помощники президента США признали в интервью изданию Аксиос, что Дональд Трамп находится под большим общественным давлением — поддержка движения black lives matter растет, а рейтинги президента падают, и принять хоть какие-то меры, которые бы адресовали вопросы полицейской жестокости и расизма. Объявляя сегодня о подписании указа, Трамп заявил, что число «плохих полицейских ничтожно мало». Тем не менее, его указ посылает важный сигнал о готовности президента работать вместе с Конгрессом над массивным законодательством о реформе полиции.

И демократы, и республиканцы Конгресса уже разработали свои законы о реформе полиции.