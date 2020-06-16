Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания регистрации бюджетников на голосование по поправкам

Департамент информационных технологий Москвы создал систему для отслеживания регистрации бюджетников на голосование по поправкам, утверждает Алексей Навальный. В распоряжение политика попали документы мэрии, в которых приводятся соответствующие данные.

Столичная мэрия располагает подробными данными о московских бюджетниках, которые зарегистрировались на грядущее голосование по поправкам. Об этом Навальный рассказал на своем сайте, приложив несколько сводных таблиц. В одной из них, например, указано количество сотрудников каждого бюджетного учреждения, количество их родственников, кто зарегистрирован на портале госуслуг и у кого заполнен личный кабинет. Отдельная таблица посвящена «привлеченным гражданам», то есть тем, которых уговорили проголосовать сотрудники каждой организации. Например, Мосводоканал, в котором работает около 12,5 тысяч человек, уже обеспечил заявки на голосование от 90 процентов сотрудников, а дополнительно привлек еще больше 20 тысяч человек. По словам Навального, документы ему прислали из Департамента информационных технологий Москвы. Однако глава департамента Эдуард Лысенко в беседе с «Эхом» заявил, что такой системы они не создавали.

О том, что бюджетников принуждают регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, ранее уже сообщали целый ряд СМИ.

На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что комиссия не нашла подтверждений информации о принуждении людей к участию в голосовании.