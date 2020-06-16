Суд в Москве оштрафовал муниципальных депутатов за одиночные пикеты в поддержку политика и журналиста Ильи Азара

Об этом сообщает сайт Медиазона.

Муниципальные депутаты Андрей Морев, Елена Русакова, Сергей Цукасов, а также зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров должны будут заплатить по 20 тысяч рублей каждый. Сайт МБХ-медиа уточняет, что их обвинили в нарушении правил проведения акции.

В конце мая Тверской суд арестовал Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции». После этого ареста в Москве, Петербурге и других городах прошли одиночные пикеты в поддержку Азара, во время которых задержали десятки людей.