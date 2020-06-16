В резиденции российского президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили дезинфекционный туннель

Об этом сообщает агентство РИА Новости. По словам журналистов кремлевского пула, каждый проходящий через туннель оказывается в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором. Система была разработана компанией из Пензы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на коронавирус. По его словам, Владимир Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их и проводит встречи с соблюдением социальной дистанции.