Лысенко: ДИТ Москвы не ведет учета бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию

Департамент информационных технологий Москвы не ведет учета бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Это не так. Департамент информационных технологий городы Москвы не создавал такую систему, не составлял нигде таблиц, о которых шла речь в упомянутой публикации. О любых фактах принуждения к голосованию, если таковые горожане заметят, они могут сообщить в Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе Москве», — сказал он.

Ранее политик Алексей Навальный сообщил, что, по его информации, Департамент информационных технологий Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию. В доказательство А.Навальный опубликовал соответствующие документы. В одной из таблиц указано количество сотрудников учреждения, число их родственников, количество зарегистрированных на портале Госуслуг. В отдельной таблице ведется учет, сколько процентов сотрудников каждой организации уже подали заявку на участие в голосовании. Они разделены на зарегистрированных в Москве и иногородних. На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что Комиссия пока не нашла подтверждений информации о принуждении людей к участию в голосовании.