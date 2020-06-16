Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам

ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию. Так утверждает политик Алексей Навальный. Он опубликовал соответствующие документы.

В одной из таблиц указано количество сотрудников учреждения, число их родственников, количество зарегистрированных на портале Госуслуг.

В отдельной таблице ведется учет, сколько процентов сотрудников каждой организации уже подали заявку на участие в голосовании. Они разделены на зарегистрированных в Москве и иногородних.

Департамент Москвы не составляет и не ведет таблиц, о которых идет речь, — так «Эху» прокомментировали в пресс-службе Департамента информационных технологий публикацию Навального.

На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что Комиссия пока не нашла подтверждений информации о принуждении людей к участию в голосовании.