Сербский режиссер Эмир Кустурица приедет в Москву по приглашению министра обороны Сергея Шойгу

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Кустурицы, Мирко Раденовича. Он уточнил, что Кустурица приедет на парад Победы 24-го июня и пробудет в Москве один день.

Подтверждений со стороны Минобороны пока не поступало.