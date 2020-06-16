Сербский режиссер Эмир Кустурица приедет в Москву по приглашению министра обороны Сергея Шойгу

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Кустурицы, Мирко Раденовича. Он уточнил, что Кустурица приедет на парад Победы 24-го июня и пробудет в Москве один день.
Подтверждений со стороны Минобороны пока не поступало.
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Кустурицы, Мирко Раденовича. Он уточнил, что Кустурица приедет на парад Победы 24-го июня и пробудет в Москве один день.
Подтверждений со стороны Минобороны пока не поступало.
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам Он опубликовал соответствующие документы. В одной из таблиц указано количество сотрудников учреждения, число их родственников, количество зарегистрированных на портале Госуслуг…