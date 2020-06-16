Ветеранам ВОВ разрешат посмотреть парад на Красной площади без масок

Их доставят в центр Москвы на продезинфицированном транспорте, в окружении проверенных на коронавирус людей и рассадят на трибуне через два кресла, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, — передает агентство Интерфакс.

Парад Победы, по решению президента Владимира Путина, пройдет на Красной площади 24 июня.