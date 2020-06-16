Меры правительства по поддержке туристической отрасли увеличат риски банкротств туроператоров – эскперт

Меры правительства по поддержке туристической отрасли увеличат риски банкротств туроператоров. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт финансового рынка, член совета директоров «Ингосстрах» Александр Григорьев.

«Принятое решение по поддержке туроператоров иначе как вредным и ошибочным нельзя назвать, так как фонд персональной ответственности туроператоров – это, по сути, резервы отрасли и пострадают от того что уменьшатся эти резервы, прежде всего, клиенты. Если бы государство думало о профессиональной поддержке отрасли, оно бы этот фонд наполнило, и, когда у туроператоров случались бы экстренные ситуации, из этого фонда оплатились бы какие-то туры, для того чтобы не допустить банкротства данного туроператора, чтобы он пережил тяжелый период. А сделано все наоборот. Это решение будет означать большую вероятность банкротства, большее гораздо невыполнение обязательств перед клиентами», — сказал он.

По мнению А.Григорьева, решение правительства о снижении НДС в 2021 году является «несвоевременным».

«Решение о снижении НДС до 7 процентов — замечательно, только в 2021 году. Это мертвому сделать припарку, когда его хоронят. Те туроператоры, которые имеют шансы на выживание, для них-то в 2020 году важна эта ставка, а не в 2021. Это решение хорошее на бумажке, но оно несвоевременное, его надо вводить для этого года, чтобы во второй половине года те туроператоры, которые в состоянии хоть как-то жить, бы смогли реально сэкономить, это была бы поддержка», — заключил он.

Ранее правительство снизило размер взносов туроператоров в фонды персональной ответственности в четыре раза. Как сообщается на сайте правительства РФ, в 2020 году он составит 0,25 процента общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1 процента. Кроме того, по проекту антикризисного плана, с января 2021 года власти готовы снизить ставку НДС до 7 процентов для поддержки туристической отрасли.