В Петербурге неизвестные разбили окно в штабе сторонников Алексея Навального

На стене между окнами написали «Холуи и предатели». Сотрудники штаба намерены обратиться в полицию, — сообщает сайт Медиазона.

Накануне стало известно, что против политика Алексея Навального возбудили дело о клевете. Поводом стали слова оппозиционера об агитационном ролике телеканала RТ, посвященного голосованию по поправкам в Конституцию. В этом ролике снялся, в том числе, ветеран Великой Отечественной войны. Навальный назвал героев видео «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».