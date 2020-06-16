В Центризбиркоме разъяснили порядок голосования по поправкам в Конституцию для тех, кто придет с температурой

Секретарь комиссии Майя Гришина сообщила, что измерять температуру будут при входе на избирательный участок. Для тех, у кого температура окажется повышенной, будет предусмотрено отдельное помещение — в нем человек сможет оформить заявление для голосования вне участка, после чего ему в отдельную комнату принесут урну, — как выразилась Гришина — «для бесконтактного голосования».

Секретарь ЦИК добавила, что если человек с температурой придет, нужно будет обеспечить его право проголосовать. Гришина также сообщила, что для подтверждения личности голосующим нужно будет демонстрировать паспорт на расстоянии и, как она сказала, «ненадолго приспускать маску», — пишет РБК.

Голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня и продлится неделю. Завершающий день, 1-е июля, объявлен выходным.