Бизнес-джет, который по данным «Дождя» принадлежит Кадырову, оказался скрыт в сервисе отслеживания полетов FlightAware

Бизнес-джет, который по данным телеканала «Дождь» принадлежит Рамзану Кадырову, оказался скрыт в сервисе отслеживания полетов FlightAware.

Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа.

На FlightAware говорится, что блокировка номера воздушного судна делает его невидимым для всех остальных пользователей, кроме владельца. Сколько стоит эта услуга, не уточняется.

Именно на сайт FlightAware ресурс МБХ-Медиа ссылался в мае, когда сообщал о поездке Рамзана Кадырова в Москву на фоне сообщений о заражении главы Чечни коронавирусом. Сам Кадыров говорил, что у него нет личного самолета. Информацию о визите в столицу он не подтверждал.