Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции

Документ жестче регламентирует правила применения силы стражами порядка.

В указе говорится о выделении федеральных грантов на обучение сотрудников полиции практике мирного разрешения конфликтов. В тексте говорится, что власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы.

Американский лидер сообщил, что полицейским будет запрещено применять удушающие приемы – за исключением случаев, когда возникла угроза для жизни силовика.

Документ был подписан на фоне волны массовых акций из-за убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими при задержании. Проесты сопровождались столкновениями с полицией и погромами.