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19:31, 16 июня 2020

В Петербурге женщина-трансгендер отсудила почти 2 млн рублей у типографии, уволившей ее после смены пола в документах

Как рассказали сайту Медуза представители ЛГБТ-группы «Выход», это первый известный случай в России, когда трансгендерная женщина открыто отстояла в суде свои права.
Анастасию Васильеву три года назад уволили с должности печатника. Работодатель сослался на список профессий, запрещенных для женщин. Экспертиза установила, что Васильева может выполнять работу печатника. Суд признал увольнение незаконным.
Типография подала апелляцию, которая была отклонена.



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