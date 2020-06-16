В Петербурге женщина-трансгендер отсудила почти 2 млн рублей у типографии, уволившей ее после смены пола в документах

Как рассказали сайту Медуза представители ЛГБТ-группы «Выход», это первый известный случай в России, когда трансгендерная женщина открыто отстояла в суде свои права.

Анастасию Васильеву три года назад уволили с должности печатника. Работодатель сослался на список профессий, запрещенных для женщин. Экспертиза установила, что Васильева может выполнять работу печатника. Суд признал увольнение незаконным.

Типография подала апелляцию, которая была отклонена.