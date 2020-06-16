Сергей Собянин подержал предложение по введению упрощенной системы налогообложения для ресторанов Москвы

Вопрос обсуждался на встрече с представителями ресторанного бизнеса. Один из участников, бизнесмен Игорь Журавлев, предложил ввести единую систему налогообложения с продаж в 6%. Мэр Москвы пообещал дать поручение своим заместителям посчитать, во сколько это обойдется городу и подчеркнул, что инициативу поддержит
2020-06-16T19:30:43+03:00
2020-06-16T19:30:49+03:00
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19:30, 16 июня 2020
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