Сергей Собянин подержал предложение по введению упрощенной системы налогообложения для ресторанов Москвы

Вопрос обсуждался на встрече с представителями ресторанного бизнеса. Один из участников, бизнесмен Игорь Журавлев, предложил ввести единую систему налогообложения с продаж в 6%. Мэр Москвы пообещал дать поручение своим заместителям посчитать, во сколько это обойдется городу и подчеркнул, что инициативу поддержит